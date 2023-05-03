5.7 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي خلال جلستين

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 5.7 مليار درهم على مدار جلستين مدعوماً باستمرار حالة التفاؤل مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح فصلية قوية للربع الأول من العام الحالي.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 619.9 مليار درهم بنهاية جلسة الاثنين الماضي إلى 625.6 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.77 تريليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام عند إغلاق جلسة اليوم بنسبة 0.062% أو ما يعادل 2.21 نقطة، ليقفل عند مستوي 3577.7 نقطة مواصلا البقاء عند أعلى مستوياته منذ مايو الماضي، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوي 9714.4 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوي 9520.14 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.25 مليار درهم موزعة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.06 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.38 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.3 ألف صفقة.

ويأتي الارتفاع في قيم واحجام التداولات بعد أن شهد سوق دبي المالي اليوم تنفيذ صفقتين مباشرتين كبيرتين على أسهم شركة "أمانات القابضة" لنحو 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 242 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.03% عند مستوي 395.1 درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 87.06 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنحو 1.88%، ثم "أدنوك للغاز" بنحو 65.8 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "ديار" النشاط - بعد استثناء الصفقات الكبيرة - مستقطباً أكثر من 134.4 مليون، تلاه "سوق دبي المالي" بنحو 71.4 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" جاذباً أكثر من 70.4 مليون درهم، و"إعمار العقارية" 57.5 مليون درهم.

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