255 مليون صافي أرباح تيكوم في الربع الأول من 2023

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من العام 2023، مسجّلةً زيادة في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 514 مليون درهم، وزيادة 34% في صافي الأرباح بالمقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 255 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 399 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.

ونمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 359 مليون درهم، بزيادة 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية واستمرار النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تؤكد النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول نجاح استراتيجيتنا بعيدة الأمد للنمو والثقة الراسخة لدى الشركات العالمية والإقليمية بإمارة دبي ومنظومتها المتكاملة والمزدهرة للأعمال والاستثمارات. ويعكس النمو المستمر في معدلات الإشغال استمرار الطلب على أصولنا المتخصصة عالية الجودة والمرونة، كما يؤكد مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في مختلف المجالات. نتمتع اليوم بوضع قوي وأسس صلبة لمواصلة الاستفادة من الازدهار الملحوظ في سوق العقارات بدبي".

وأضاف: "تبقى نظرتنا إيجابية للفترة المتبقية من العام وخاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الإيجارات واستمرار النمو في مستويات الإشغال بجانب البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها دبي للشركات العالمية من جميع الأحجام ومختلف القطاعات. وسنواصل تركيز جهودنا على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا".

تمتلك مجموعة تيكوم وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2023، شهدت مجموعة تيكوم العديد من الإنجازات التشغيلية، وأبرزها:

- إعلان شركة الأدوية العالمية أسترازينيكا نيتها الانتقال إلى مجمع دبي للعلوم مع إنشاء مكاتب مستدامة جديدة قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP28.

- إطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة بنجاح، والذي سجل نموّاً في حجم طلبات تأكيد الحضور بنسبة 55% مقارنة بتلك المسجّلة خلال أسبوع الموضة العربي الذي نُظِّم في مارس 2022.

- افتتاح الفرع الإقليمي الأول لجامعة "إي إم نورماندي" الفرنسية لإدارة الأعمال في مجمّع دبي للمعرفة.

- افتتاح أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، تحت اسم "ثرايف" في مدينة دبي الصناعية.

- إعلان مجموعة "سيلفر لاين جيت" إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحليب والمنتجات ذات الصلة في المنطقة، عن إنشاء مصنع بقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات ومبادرة "اصنع في الإمارات".

- شركة الخياط للاستثمار تضع حجر الأساس لتشييد أكبر مركز توزيع وإيفاء طلبات تؤسسه الشركة في مدينة دبي الصناعية.

وأقرّ مساهمو مجموعة تيكوم توزيعات أرباح بقيمة 200 مليون درهم، تم دفعها في إبريل 2023، وذلك بعد توزيع 200 مليون درهم في نوفمبر 2022، مما رفع إجمالي توزيعات الأرباح للنصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم.

و تلتزم مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً خلال السنوات الثلاث الأولى من إدراج أسهم الشركة في السوق. وسيتم توزيع دفعة الأرباح التالية في سبتمبر 2023 للنصف الأول من العام الجاري بعد الحصول على موافقة المساهمين

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