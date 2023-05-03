26.5 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في أبريل بنمو 46 %

المصدر: البيان

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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرقاماً مهمة حققتها سوق العقارات التي تشهد ازدهاراً مطرداً في دبي. ووفقاً لهذه البيانات فقد سجلت تصرفات شهر أبريل 2023 زيادة بلغت 17% على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 8,077، مقارنة بـ 6,898 في أبريل 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 26.5 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بنسبة 46% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. ليسجل شهر أبريل أعلى معدل في عدد وقيمة المعاملات لشهر إبريل منذ عقد من الزمن. وتعكس البيانات الحالية تطور أذواق وتفضيلات كل من الملاك والمستأجرين.

ووفق الأرقام التي كشفتها بيانات «بروبرتي فايندر» لشهر أبريل 2023، فإن 58.2% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 41.8% بالفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). وسجل شهر أبريل زيادة في أعداد المستثمرين أو الأفراد الباحثين عن شقق سكنية لتصل إلى 58.2% من إجمالي الراغبين في تملك وحدة، مقارنة مع 55.8% للفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات البحث أن نحو 35.2% من الباحثين عن سكن يبحثون عن شقق مؤلفة من غرفتي نوم، و31% منهم يبحثون عن شقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة.

أما بالنسبة للإيجار، فقد أشارت بيانات البحث أن نحو 78.3% من الباحثين عن الإيجار يبحثون عن استئجار شقق سكنية، بينما يبحث 21.7% منهم عن فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس). واستحوذت الشقق المفروشة على 64.1% من طلب السوق، بينما تركز 34.2% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. وبالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن فيلا أو منزل مستقل (تاون هاوس)، فإن حوالي 56.8% منهم يرغبون بوحدات غير مفروشة، بينما ترغب نسبة 42.1% في استئجار فلل أو منازل مستقلة مفروشة.

وخلال شهر أبريل 2023، كشفت البيانات أن حوالي 33.4% من المستأجرين يبحثون عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30.7% عن وحدات من غرفتي نوم و23.8% عن استوديو. وبالنسبة للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، يبحث 41.6% من المستأجرين عن وحدات بثلاث غرف نوم، و36% عن وحدات بأربع غرف نوم أو أكثر.

المبيعات بحسب نوع العقار خلال شهر أبريل 2023 التأجير بحسب نوع العقار خلال شهر أبريل 2023

وخلال الشهر الماضي، ساهمت معاملات بيع العقارات على الخارطة في دعم النمو التصاعدي للسوق العقارية في دبي، حيث استحوذت على نسبة 48.2% من إجمالي المبيعات، و30.3% من إجمالي قيمة المعاملات المحققة في شهر إبريل. وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخارطة بنسبة 43.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3,894 معاملة مقارنة مع 2,709 معاملة في أبريل 2022.

من جهة أخرى، سجلت قيمة معاملات العقارات الجاهزة زيادة تقارب 44% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 18.5مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 12.8 مليار درهم في أبريل من العام الماضي.

واستناداً إلى بيانات «بروبرتي فايندر» فقد حافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة الأكثر بحثاً عن الشقق لشهر أبريل 2023، بما فيها دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية. بينما تركز الإقبال على دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وداماك هيلز (أكويا من داماك) ومدينة محمد بن راشد طلباً للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

وبالنسبة لسوق العقارات على الخارطة، استحوذت منطقة دبي مارينا على 12.1% من إجمالي قيمة المعاملات، و6.4% من إجمالي عدد المبيعات. واحتلت حدائق محمد بن راشد المركز الثاني ضمن القائمة، للمرة الأولى، حيث استحوذت على 9.1% من إجمالي قيمة المعاملات و8.1% من إجمالي عددها. وبعدها مباشرة، جاءت قرية جميرا الدائرية بنسبة 8.6% و20.6% على التوالي، متصدرة القائمة من حيث عدد المبيعات.

المناطق الأفضل من حيث معاملات البيع (العدد)

المناطق الأفضل من حيث معاملات البيع (القيمة)

وفي هذا السياق، قال سكوت بوند، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: "مرة أخرى، سجلت السوق العقارية المزدهرة في دبي نموًا سنويًا لافتًا من حيث قيمة وحجم معاملات البيع خلال شهر أبريل 2023، مع تراجع طفيف جدًا في حجم معاملات سوق العقارات الجاهزة، قابلته زيادة ملحوظة في قيمة هذه المعاملات. وبالرغم من أن جميع الاتجاهات بقيت عند نفس السوية تقريبًا، فقد لاحظنا ظهور تفضيلات جديدة بين الباحثين عن عقار في سوق العقارات على الخارطة".

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