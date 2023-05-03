مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية: سوق السفر العربي منصة مهمة للترويج للسياحة في الأردن

المصدر: وام

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أكد سعادة الدكتور عبدالرازق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية حرص بلاده على أن تكون جزءا أساسيا و مهما في معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2023" من خلال مشاركة جناح الهيئة الذي يضم مكاتب السياحة و السفر ومقدمي الخدمات السياحية.. لافتا إلى أن المعرض يعد منصة هامة للترويج للسياحة في الأردن.

وأضاف : "نتطلع إلى السوق الإماراتي كسوق واعد للأردن الذي يعتبر مقصدا للسياحة العائلية الإماراتية خاصة والخليجية عامة خلال فترة الصيف و الإجازات إضافة للسياحة العلاجية و سياحة المغامرات و غيرها ”.. لافتا إلى أن المنتج السياحي الأردني مكمل للمنتج السياحي الإماراتي

وقال سعادته - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “ وام” على هامش مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي " الملتقى 2023 " المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي - إن الهيئة نفذت حملة تسويقية مكثفة للسياحة في الأردن إنطلاقا من إمارة دبي واليوم تعرض خدماتها و تجاربها السياحية الجديدة من خلال هذا المعرض السياحي الهام على مستوى منطقة الشرق الأوسط .. مشيرا إلى أهمية وجود الهيئة بين الأشقاء الخليجيين والعرب الذي يشكلون 50 % من إجمالي السياح القادمين إلى الأردن.

وذكر أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للتسويق الأردن و أبوظبي كتجارب سياحية مشتركة وتم عقد اجتماعات مع شركات طيران الاتحاد و طيران الإمارات و فلاي دبي لتنفيذ برامج و أنشطة تسويقية مشتركة لجلب السياح من البلدان البعيدة كاليابان و كوريا الجنوبية و الصين لقضاء عدة أيام في الإمارات و من ثم الإنتقال إلى الأردن كوجهة سياحية مشتركة وذلك نظرا لامتلاك دولة الإمارات خطوط طيران تصل لهذه الدول، فضلا عن أنه لديها خط مباشر مع الأردن.. لافتا إلى أن الهيئة وقعت مسبقا اتفاقية مماثلة مع طيران الإمارات وتحرص على تعزيز التعاون مع العربية للطيران التي تمتلك مكاتب في الأردن ولديها 7 رحلات أسبوعية تربط أبوظبي بالعاصمة عمان ويجري العمل على زيادتها لتحقيق التسويق المشترك.

وأوضح عربيات أن مؤشرات السياحة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت إيجابية للغاية حيث قدرت نسبة النمو 88% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2019.. مشيرا إلى أن دخل السياحة في الأردن خلال الربع الأول بلغ مليارا و 700 مليون دولار أمريكي متوقعا ارتفاع عدد الزوار للأردن خاصة لمنطقة البتراء بمعدل مليون و نصف زائر مع نهاية العام الجاري.

وأرجع ارتفاع هذه الأرقام لنجاح الحملات التسويقية والترويجية التي تم إطلاقها في عدد من الدول العربية والأوروبية، معربا عن تفاؤله بتحقيق أرقام مرتفعة في عدد الزوار والدخل السياحي.

ولفت إلى أن من أبرز التجارب السياحية في الأردن تجربة " درب الأردن " الذي يمتد على مسافة 700 كيلو ويمر على 75 قرية تتنوع في تضاريسها ومناخها ومناظرها مرورا بالغابات في الشمال وصولا إلى البحر الميت الذي يعد أكبر منتجع طبيعي على مستوى العالم إضافة إلى المقصد السياحي" وادي رم " و " البتراء " و " العقبة " التي تشتهر بسياحة الغطس والرياضات المائية والتجارب السياحية المحلية التي تتمثل في قضاء يوم كامل في الريف الأردني بجانب سياحة الدراجات النارية التي تجتذب طوال العام مجموعات خليجية كبيرة.

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