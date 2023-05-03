برج جديد في نخلة جميرا بمعايير فائقة الفخامة

المصدر: دبي – بشار باغ

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تطلق شركة نخيل خلال الفترة المقبلة مشروعها الجديد «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا، وهو عبارة عن برج سكني من 70 طابقاً مكون من شقق فاخرة ذات مساحات شاسعة. وسيضم البرج 77 وحدة سكنية فارهة لكل منها مصعد خاص وحوض سباحة وتراس واسع.

ويبلغ متوسط سعر الشقق ذات غرفتين وصالة 20 مليون درهم ويصل متوسط مساحتها إلى 5000 قدم مربع، وبذلك يصل متوسط سعر القدم المربع 4000 درهم، فيما يصل متوسط سعر الشقق ذات الثلاث غرف إلى 30 مليون درهم ويصل متوسط مساحتها إلى 7000 قدم مربع، وبذلك يصل متوسط سعر القدم المربع 4300 درهم. وبالإضافة إلى شقق متنوعة ذات 4 و 5 و 6 و 7 غرف، يضم «كومو ريزيدنسز» شقق بنتهاوس بأسعار تبلغ 120 مليون درهم في المتوسط.

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