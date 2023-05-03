«أملاك» تتفاوض للخروج من اتفاقية الشروط لإعادة الهيكلة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة أملاك للتمويل عزمها بدء التفاوض مع مموليها من أجل الخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة التي تم إبرامها في عام 2014، والمعدلة في وقت لاحق في العامين 2016 و2020. وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إنها ستقوم بتقديم عروض تسوية للممولين بغية الخروج من الاتفاقية التي تفرض بعض الشروط والقيود عليها. وأوضحت أنها في حال نجاحها في المفاوضات ستتاح الفرصة من أجل تنمية الأعمال وتحقيق المزيد من النمو، مؤكدة قيامها بإعلام سوق دبي المالي بأي تقدم يتم إحرازه في هذا الخصوص.

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