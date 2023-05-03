«مبادلة» تستثمر 500 مليون دولار في «بريت سبيد»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت شركة «برايت سبيد» Brightspeed لتوفير خدمات النطاق العريض والاتصالات الهاتفية، وشركة مبادلة للاستثمار«مبادلة» أمس أن «مبادلة» ستستثمر 500 مليون دولار في «بريت سبيد».

وبهذا الاستثمار، تستحوذ «مبادلة» على حصة أقلية في الشركة إلى جوار صناديق الاستثمار التي تديرها مؤسسة «أبولو جلوبال مانجمنت» المدرجة في بورصة نيويورك. ويقع المقر الرئيسي لـ«برايت سبيد» في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، وتعد خامس أكبر مزود محلي لخدمات الاتصالات بالولايات المتحدة، ولديها القدرة على خدمة أكثر من 6.5 ملايين منزل وشركة، بشكل أساسي في المناطق النائية والضواحي على مستوى منطقة الغرب الأوسط والجنوب الشرقي الأمريكي وأجزاء من بنسلفانيا ونيوجيرسي.

وكانت شركة «برايت سبيد» قد أطلقت عملياتها رسمياً في أكتوبر 2022، وشرعت في بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة، ودشنت خدماتها لعملاء الألياف الضوئية أوائل مارس 2023. والاستثمار جزء من محفظة مشاريع البنية التحتية الرقمية سريعة النمو بـ«مبادلة».

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