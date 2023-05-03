241 % نمو أرباح «ملتيبلاي» الربعية

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تسجيلها أرباحاً بقيمة 266 مليون درهم (باستثناء القيمة العادلة للربح أو الخسارة) خلال الربع الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 241% عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت تدفقات نقدية وصلت إلى 303 ملايين درهم للمجموعة.

وسجلت إيرادات المجموعة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.6% على أساس سنوي، وهامش ربح إجمالي وصل إلى ما يزيد على 50%. وتعكس هذه الأرقام الأسس القوية وزخم النمو المستمر الذي تشهده جميع أعمال وقطاعات المجموعة.

وسجلت قيمة محفظة المجموعة العامة 33 مليار درهم كنتيجة لاستثمارات بقيمة 12.6 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 166%. وتعد محفظة استثمارات المدرجة لمجموعة ملتيبلاي جزءاً أساسياً من قاعدة أصولها، وقد كانت محركاً مهماً للنمو.

وتتمتع المجموعة بسيولة نقدية قوية تصل إلى ما يزيد على 1.2 مليار درهم، ومعايير سليمة لنسبة الديون إلى حقوق الملكية ونسبة الديون إلى الأصول، وإمكانية الحصول على تمويلات كبيرة تزيد على 6 مليارات درهم. وفي موازاة ذلك، يتم اعتماد العديد من الإجراءات مع الشركات التابعة بما فيها التحول التكنولوجي وتعزيز عمليات الاستحواذ الإضافية لدفع عجلة النمو الأساسي.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: بالتزامن مع إصدار تقرير الأرباح للربع الأول، نواصل العمل من خلال الشركات التابعة على تعزيز مكانتنا وموقعنا الريادي، والسعي لتحفيز النمو الذاتي لموارد الشركة، حيث استُهل هذا العام بتنمية استثماراتنا في قطاع الإعلام والاتصال، لتعزيز الأصول على مستوى الدولة في مساحة الإعلام والإعلان الخارجي.

وأضافت: سجلنا تدفقات نقدية بقيمة 303 ملايين درهم. ونركز خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة على تنمية قطاعات أعمالنا وتوسعة عملياتنا لتحقيق عوائد ثابتة، كما سنواصل العمل على عقد صفقات مربحة على مستوى العالم خاصة مع سيولة نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم، وقدرة تمويلية 6 مليارات درهم.

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