مشاريع جديدة لـ«إمباور» قريباً

المصدر: دبي- البيان

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تواصل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» توسعاتها في دبي، فيما سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة بمحفظتها قريباً. وأعلنت الشركة إنجاز كامل عمليات ربط برج «أنوا» السكني الواقع في «مدينة دبي الملاحية» بشبكة خدماتها لتبريد المناطق، وبسعة إجمالية تصل إلى 260.1 طن تبريد عبر محطة «دبي الملاحية». ويعد مشروع «أنوا» أول وأطول برج في تلك المنطقة الحيوية والذي طورته مجموعة أمنيات، بإطلالات على مياه الخليج العربي. ويتألف البرج من 44 طابقاً تضم 229 شقة فاخرة ومنافذ تجزئة متعددة.

اتفاقية

وتأتي عمليات ربط برج «أنوا» بشبكة خدمات تبريد مناطق «إمباور» عشية توقيع الشركة و«مدينة دبي الملاحية» في شهر فبراير الماضي، اتفاقية لتزويد أكثر من 43 مبنى في مدينة دبي الملاحية بخدمات تبريد المناطق صديقة البيئة داخل مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد، وفي إثرها باشرت «إمباور» استثمار 450 مليون درهم بهدف تأمين احتياجات المدينة وعلى مرحلتين وعبر محطتين متواجدتين داخل «مدينة دبي الملاحية» وتشمل قائمة الأبراج التي يجري ربطها بشبكة تبريد مناطق «إمباور» برج «مار كاسا» الذي تطوره «ديار العقارية»، وبرج «فاكسن» وأحدثها برج «أنوا» من «أمنيات»، وأبراجاً وأخرى متعددة الاستخدامات ضمن المخطط الحضري لـ «مدينة دبي الملاحية».

تصاعد الطلب

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إن تصاعد الطلب على خدمات المؤسسة يرجع إلى تنامي وعي مطوري المشاريع العقارية، بمكاسب تبريد المناطق الاقتصادية والبيئية، في توفير الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة، وتكاليف رأس المال، وفعاليته في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتوفير خدمات تبريد بمعايير عالمية، موضحاً أن مزايا نظم تبريد المناطق الحديثة لا تقتصر على دفع عجلة الاستدامة البيئية فقط، وإنما تلعب دوراً محورياً في تمكين الشركات من توفير الخدمة لمتعامليها على نحو عالمي المستوى حيث تنهض «إمباور» بعمليات التشغيل والإنتاج والتوزيع والصيانة عن بعد في بيئة تقنية متطورة عالية التحكم، وبما يضمن الارتقاء بمستويات الخدمة وإجراءات الأمن والسلامة.

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