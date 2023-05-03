34 مليوناً صافي أرباح «ريم للتمويل»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ريم للتمويل» تسجيل صافي ربح بقيمة 34.1 مليون درهم خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، مستفيدة من تحقيق إيرادات تعتبر من الأعلى في تاريخها بإجمالي 58.9 مليون درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2022، تحقق بفضل مستويات الفوائد والرسوم المسجلة من خلال أنشطة الأعمال الأساسية في الشركة. كما يُعزى هذا النمو القوي إلى حسن استغلال الشركة لمواردها لتعزيز نشاط أعمالها وخدماتها، إلى جانب تبنيها تقنيات تحصيل ديون فعالة وإلغاء المخصصات الاحتياطية. وقد حافظت الشركة على رسملة قوية مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 56.3 %، مقابل ارتفاع إجمالي الأصول المدرة للدخل إلى 524.3 مليون درهم. وقال سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل، تم الحفاظ على قيود مالية تعكس متانة الوضع المالي للشركة وإيراداتها القوية، وكذلك ثقة المتعاملين على مستوى الدولة والمساهمين في الشركة بأدائها وملاءتها المالية ودعمهم المستمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز