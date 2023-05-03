3500 شركة من 40 دولة استقطبها مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة

المصدر: (الشارقة - وام)

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استقطب مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة، الذي أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الرابعة لهذا العام، أكثر من 3500 مشاركة من مختلف الشركات الابتكارية والتقنية الناشئة والأفراد من 40 دولة حول العالم، متجاوزاً أضعاف عدد المشاركات في النسخ السابقة.

وتنوعت طلبات المشاركة لتأتي من مختلف دول العالم بأعلى النسب، إضافة للطلبات الواردة من داخل الدولة، من الهند وباكستان والبرازيل والمملكة العربية السعودية ومصر والمكسيك والمملكة المتحدة وفرنسا. ومن المثير للاهتمام الزيادة الملحوظة من الشركات الناشئة التي تقودها النساء مقارنة بالعام الماضي. وتصدرت الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً تقنية في التكنولوجيا المستدامة وتقنيات الطاقة قائمة تلك الشركات، تليها تلك المتخصصة بحلول النقل والخدمات اللوجستية والتحليل البيئي وتقنيات المياه والإنتاج والتصميم الصناعي.

كما تنوعت قائمة الشركات ضمن قطاعات مختلفة، منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وسيتم اختيار عدد محدد من الشركات الناشئة المتأهلة للانضمام إلى برنامج المسرع وفق لجنة متخصصة وبرنامج تحكيمي لمدة 12 أسبوعاً، سيبدأ برنامج المسرع من سبتمبر إلى نوفمبر 2023، ويختتم بيوم المستثمر والعروض التجريبية في 27 نوفمبر. واليوم الأخير لتقديم الطلبات هو 23 مايو.

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