سوق دبي يصعد 1.06 % والمكاسب 4.9 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.06% أمس ليغلق عند 3575.56 نقطة، وعزز السوق مكاسبه في ختام الجلسة، وربح رأسماله السوقي 4.9 مليارات درهم، بدعم أسهم العقار والبنوك.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي المدرجة من 619.93 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس وصولاً إلى 624.85 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

قفزة

وقاد سهما «ديار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» مكاسب 25 شركة في سوق دبي، حيث قفز «ديار» بالحد الأقصى بنسبة 14.21% مسجلاً سعر 0.611 درهم، بينما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 5.8% عند سعر 0.275 درهم، وصعدت أسهم دبي للمرطبات 4.2%، ومصرف عجمان 3.5%، وسهم سوق دبي المالي 2.7%، والخليج للملاحة 2.5%.

واستحوذ سهم «مصرف عجمان» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بـ 137.6 مليون درهم، ثم «ديار للتطوير» بسيولة جاوزت 85.7 مليون درهم، يليه «ديوا» جاذباً 54.8 مليون درهم.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي 1.7 مليار درهم، توزعت بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و565.1 مليون درهم في سوق دبي.

وحقق السوقان إجمالي 24.2 ألف صفقة، شملت 722.45 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 445.9 مليون سهم في سوق دبي، و276.55 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9669.13 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.36%، وارتفعت في السوق أسهم إشراق للاستثمار 2.55%، ورأس الخيمة العقارية 2.44%، وأدنوك للغاز 1.88%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.31%، وأمريكانا للمطاعم 1.28%، ومجموعة أغذية 1.25%، والصير للمعدات 0.88%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة تجاوزت 254 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 127 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ملتيبلاي» نحو 83.6 مليون درهم.

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