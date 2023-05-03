«الخليج للملاحة» تعلن تفاصيل صفقة بيع ناقلة المواد البتروكيماوية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة تفاصيل تخارجها من سفينة نقل المواد البتروكيماوية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 27 أبريل 2023.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن القيمة الإجمالية لصفقة التخارج تبلغ 27 مليون دولار (99 مليون درهم). وذكرت الشركة أنه سينتج عن هذا البيع ربح قدره 6.6 ملايين دولار (24.2 مليون درهم) وتدفق نقدي قدره 27 مليون دولار ( 99 مليون درهم)، والذي سيتم استخدامه لسداد القرض على الأصل المبيع بقيمة 11.7 مليون دولار (42.9 مليون درهم) لشركة جيونسو الصينية، ولتسوية قرض المصرف البالغ 26 مليون درهم وفائض نقدي يبلغ حوالي 8.2 ملايين دولار (30 مليون درهم) مما سيعزز السيولة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو.

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