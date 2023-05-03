«آيدنتيتي» تفتتح مكتبين في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «آيدنتيتي» البريطانية، وهي وكالة عالمية متكاملة لخدمات الفعاليات، مكتبين في دبي وأبوظبي، في خطوة تعزز فيها تميزها في تنظيم بعض أكبر الأحداث العالمية، مثل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 (كوب 26) وقمة الناتو.

وتعد الإمارات مركزاً مهماً لاستضافة أحداث عالمية كبرى متنوعة، تشمل المؤتمرات والفعاليات الرياضية، وسيؤدي هذا الإطلاق إلى تمكين «آيدنتيتي» من تلبية الطلب المتزايد على تخطيط وإدارة الأحداث من الدرجة الأولى في المنطقة.

وقال مايكل جيتزن، الرئيس التنفيذي لمجموعة آيدنتيتي: «يسعدنا تدشين مكاتبنا في الإمارات. إنه وقت مثير لصناعة الفعاليات العالمية، لا سيما في الإمارات مع بدء الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في دبي (كوب 28)، والذي سيرتقي بالمحادثات البيئية العالمية إلى آفاق جديدة، وتعد الإمارات موقعاً مثالياً لفريقنا ولجميع الممارسين في هذا المجال، لما تشهده المنطقة من تحولات سريعة».

بدوره، قال رايان بيركنز، المدير العام لآيدنتيتي الشرق الأوسط: «يسعدنا الإعلان عن تدشين مكاتب آيدنتيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلنا أقرب إلى شركائنا الإقليميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونتطلع قدماً إلى دعم المكانة الرفيعة لإمارات وجهة آمنة وموثوقة وقريبة من التجمعات العالمية، إلى جانب كونها خياراً مفضلاً للأعمال التجارية الدولية والفعاليات الثقافية والترفيهية، وتعمل «آيدنتيتي» حالياً على عدد من الفعاليات بالإمارات. وهناك العديد من الفرص المثيرة، التي تلوح في الأفق».

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