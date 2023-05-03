«الضرائب» تعقد «مجلس المتعاملين» مع «الشؤون الإسلامية» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة جلسة حوارية جديدة، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين»، التي أطلقتها حكومة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب مبتكرة بناء على أفكارهم ومقترحاتهم.

وتناولت الجلسة إجراءات وآليات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها، وشهدت مشاركة عدد من المتبرعين الراغبين باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن تشغيل وبناء المساجد، وتم تقديم لمحة حول «مجالس المتعاملين»، وقدم متخصصون بالهيئة عرضاً توضيحياً لمعايير وخطوات استرداد الضريبة.

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