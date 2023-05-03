15 فعالية في «أبوظبي الوطني للمعارض» خلال مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك، خلال مايو الجاري أكثر من 15 فعالية كبرى العديد منها يقام لأول مرة في أبوظبي ودولة الإمارات، وهو ما يعزز مكانته كأكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.ويستهل المركز فعالياته خلال مايو الجاري باستضافته اليوم جولة أوراكل كلاود العالمية في أبوظبي، الأكبر على مستوى المنطقة بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التكنولوجيا من الدولة. ويستضيف المركز من 8 إلى 10 مايو المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر 10 آلاف زائر، و150 عارضاً و250 خبيراً ومتحدثاً عالمياً.

كما يشهد خلال الفترة من 8 - 10 مايو ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي يقام لأول مرة في أبوظبي تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، وذلك بمشاركة 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية. ويستضيف المركز يومي 16 و17 مايو معرض واجهة التعليم. كما يستضيف خلال الفترة بين 16 و18 مايو مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية الذي يقام لأول مرة في الدولة. ويستقطب صناع القرار وكبار المسؤولين، وأكثر من 650 مشاركاً من مختلف دول العالم.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو، بالتزامن مع معرض الطرق والمرور 2023 حيث يستقطب المعرضان أكثر من 400 متحدث عالمي و300 عارض، وأكثر من 6000 مشارك. كما يستضيف معرض موبيليتي لايف خلال الفترة نفسها والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقبيل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف المركز يومي 21 و22 مايو فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، والذي يستقطب 30 مشاركاً. وخلال الفترة من 22 إلى 28 مايو يقام معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض يستضيف المركز يوم 23 مايو حفل توزيع جوائز الفائزين بـ «جائزة الشيخ زايد للكتاب». كما يستضيف يوم 24 حفل تخريج طلبة جامعة خليفة. ويختتم المركز أجندة مايو بمعرض قمة ابتكار السيارات الكهربائية التي تقام خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو.

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