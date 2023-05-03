غرف دبي: دور مهم للقطاع الخاص في دعم مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تستعد غرف دبي للمشاركة في الدورة الـ 13 لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي ينعقد في جنيف، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو المقبل، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية.

وستؤكد غرف دبي، خلال المؤتمر، الدور المهم، الذي يلعبه القطاع الخاص للإمارة في دعم مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً، ومساهمته في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والمبادلات التجارية حول العالم، وتشارك غرف دبي في المؤتمر باعتبارها الراعي الماسي للدورة الـ 13 للمؤتمر، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «تحقيق السلام والازدهار من خلال التعددية».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تعنى غرف التجارة عموماً بتوجيه التركيز الاستراتيجي للقطاع الخاص، ودعم مصالح مجتمعات الأعمال، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، لذا من المهم جداً أن تجتمع غرف التجارة العالمية لرسم مستقبل التجارة والأعمال، من خلال الحوار والتعاون الوثيق وعقد الشراكات الجديدة، ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمية المنصة المثلى لتحقيق هذه الأهداف، حيث نتطلع لمشاركة نموذج الإمارة الرائد في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

1000 مشارك

وتشهد الدورة الـ 13 من المؤتمر مشاركة أكثر من 1000 من قادة وممثلي غرف التجارة حول العالم، ومشاركة أكثر من 80 متحدثاً في أكثر من 40 جلسة نقاشية.

وتستعرض غرف دبي خلال المؤتمر «نظام تحول غرف التجارة»، الذي يهدف إلى تسريع مسار الابتكار لغرف التجارة في جميع أنحاء العالم، وكان قد تم عرض هذا النظام أمام قادة ومسؤولي الغرف في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر، التي انعقدت في دبي عام 2021؛ ويوفر مرجعاً موثوقاً لغرف التجارة- ليس فقط التعامل مع المتغيرات، وإنما لتصبح أكثر مرونة واستباقية في تلبية احتياجات أعضائها.

وأصبح «نظام تحول غرف التجارة» إحدى الفئات الرئيسية لمسابقة غرف التجارة العالمية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من مؤتمر غرف التجارة العالمية، والجائزة العالمية الوحيدة، التي تكرم المشاريع الأكثر ابتكاراً، التي تطرحها غرف التجارة حول العالم. وبالإضافة إلى فئة «أفضل مشروع لتحول غرف التجارة» تشمل المسابقة كذلك ثلاث فئات أخرى هي: «أفضل مشروع غير تقليدي»، و«أفضل مشروع للمساواة بين الجنسين»، و«أفضل مشروع شراكة».

وعلى امتداد الأيام الثلاثة للحدث سيشارك نخبة من كبار ممثلي غرف دبي في أنشطته المختلفة، بما في ذلك التحدث خلال المؤتمرات، والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى إدارة الجلسة المتعلقة بـ«نظام تحول غرف التجارة»، وتمتلك الغرف جناحاً خاصاً في معرض المؤتمر، حيث يمكن للمشاركين تفقد الجناح، والتعرف على أبرز المشاريع والمبادرات والخدمات النوعية الاستثنائية، التي توفرها غرف دبي لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وكانت غرف دبي نظمت الدورة الـ 12 لمؤتمر غرف التجارة العالمية في 2021، والذي حضره أكثر من 1000 مشارك، وشركة من أكثر من 100 دولة حول العالم، للتواصل مع مجتمع غرف التجارة العالمية، والاستفادة من فرص وبيئة الأعمال المواتية في دبي.

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