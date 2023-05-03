«إكس كيوب» تطلق منصة تداول مبتكرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة التكنولوجيا المالية إكس كيوب xCube ومقرها دبي، منصة رقمية للاستثمار والتداول في الأسهم والمشتقات المالية في الإمارات، حيث يمكن الآن تحميل التطبيق عبر آب ستور (App Store) وغوغل بلاي (Google Play).

وتقدم xCube تجربة سلسة لعملية فتح الحساب الرقمي عبر الإنترنت خلال دقائق وبدون حد أدنى للإيداع، كما تقدم المنصة أسعاراً تنافسية وإمكانية التسجيل بسهولة في الطروحات العامة الأولية، إلى جانب الأدوات المبتكرة لمراقبة أنشطة السوق من خلال عروض الأسعار والرسوم البيانية التفاعلية المتطورة، والتي تمكن المستثمرين من الاستمتاع بتجربة سلسة.

ارتفاع الطلب

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: تماشياً مع الأجندة الوطنية للدولة سيظل سوق دبي المالي داعماً قوياً للابتكار والتكنولوجيا التي تعزز بيئة الأعمال وسوق رأس المال في الدولة. كما يؤكد تعاوننا مع xCube على التزام سوق دبي المالي بتيسير عمليات التداول. يأتي الإطلاق في وقت يشهد فيه سوق دبي المالي ارتفاعاً في الطلب على الأسهم والاكتتابات العامة، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص المالية الفريدة التي يوفرها السوق. نحن على يقين من أن إضافة xCube ستعزز إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال في دبي.

تجربة رقمية

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ xCube، سعد الجلبي، أن التطبيق يوفر تجربة رقمية كاملة، بما في ذلك إمكانية فتح الحساب إلكترونياً في خلال دقائق والتسجيل في الاكتتابات العامة الأولية، مؤكداً أن تأمين سهولة الوصول إلى منتجات سوق دبي المالي يعتبر من العناصر الرئيسية لاستقطاب المستثمرين والتنافس مع الأسواق العالمية، كما يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات والرسوم البيانية والأدوات المتطورة التي تساعد المستثمرين في الاستفادة من جميع الفرص المالية المتاحة. ويمكن للمستخدمين التسجيل في الطروحات العامة الأولية بسهولة من خلال التطبيق؛ حيث ستنعكس الأسهم المخصصة مباشرة في حساباتهم ويمكن تداولها على الفور.

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