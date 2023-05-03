تعاون بين «صندوق خليفة» وبنك المارية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع «بنك المارية المحلي»، لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا بنكية حصرية. وتهدف الشراكة إلى دعم رواد أعمال صندوق خليفة من خلال إتاحة وصولهم لخدمات مالية وبنكية آمنة ومريحة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «الشراكة مع بنك المارية المحلي ستسهم في تزويد أعضاء صندوق خليفة بحلول بنكية رقمية مبتكرة، وتوفر لهم فرصاً لتمويل مشاريعهم وتدعم تطورها وتحسن فعالية عملياتها المالية والبنكية وتجعلها أكثر أماناً».وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نواصل من خلال هذه الشراكة التزامنا بتلبية احتياجات المجتمع البنكية والاستثمارية بدعمنا رواد الأعمال».

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