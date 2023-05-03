أكاديمية «دبي المالي» تقدم شهادة دبلوم معتمدة عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي لمركز دبي المالي العالمي تعاونها مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز»، المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات التابعة لشركة (برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط)، لتقديم برنامج دبلوم معترف به عالمياً يهدف إلى رفع مستوى مهارات متخصصي الضرائب في الإمارات.

وبموجب مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون تم توقيعها أخيراً بين الجانبين، ستقدم الأكاديمية «شهادة دبلوم في القانون الإماراتي لضريبة الشركات» بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز»، لتصبح أول مؤسسة إلى جانب أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» تقدم هذه الشهادة المعتمدة.

يأتي الإعلان عن هذا البرنامج في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الاتحادي بشأن ضريبة الشركات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيوالمقبل. ويعزز هذا التعاون جهود الأكاديمية وسعيها لتوفير برامج شهادات عالية الجودة ومعترف بها عالمياً لبناء الخبرات وتعزيز المهارات وتلبية المتطلبات المهنية المتخصصة لمجموعة واسعة من الممارسين شاملة للعديد من الخدمات المالية.

وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب إطلاق ورشة عمل في مجال ضرائب الشركات بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» في فبراير والتي تلقت 780 تسجيلاً وحضرها 389 متخصصاً. وسجل 50 % من الحضور اهتمامهم بالحصول على الشهادة.

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