أحمد بن محمد: دبي رائدة المناطق الحرة في العالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي خطت لنفسها منذ عقود، مساراً متفرداً في تأسيس المناطق الحرة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وحققت الريادة في هذا المجال لتُقدم نموذجاً ملهماً إقليمياً وعالمياً.

وأثنى سموه في تغريدة، على مشاركة دبي خبراتها وتجاربها على هامش أعمال الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي تستضيفه دبي بحضور أكثر من 600 مسؤول وخبير ومستثمر ورائد أعمال من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وكانت فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، قد انطلقت اليوم في دبي وتستمر حتى يوم الغد.

وتقام دورة هذا العام تحت شعار "التجارة العالمية 2.0 المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار"، لتعكس التزام المنظمة بتفعيل مساهمة المناطق الحرة في المنظومة الاقتصادية الشاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية باعتبارها من بين أكثر السبل الموثوقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل التوريد العالمية.

وتجمع فعاليات الحدث الذي يعد أكبر فعالية للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ممثلي المناطق الحرة من أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة أهم المواضيع التي تتصدر أولويات القطاع.

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