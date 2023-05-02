دبي.. بوابة الشركات الهندية إلى العالم

المصدر: البيان

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أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بشكل خاص، هدفاً لأعداد متنامية من الشركات الهندية التي أقامت فروعاً ومقرات لها في البلاد للاستفادة من آفاق النمو الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، وشبكة علاقاتها التجارية واسعة النطاق مع مختلف الأسواق ضمن منطقة جغرافية ضخمة تمتد بين جنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا وشمال وشرق وجنوب أفريقيا.

وتشير إحصاءات غرفة دبي إلى أن 11000 شركة هندية جديدة حصلت على تراخيص للعمل في الإمارة خلال عام 2022 وحده، ليصل عددها الإجمالي إلى 83000 شركة، مع تنامي الروابط التجارية مع الهند إلى أعلى مستوياتها.

وذكرت مجلة الإيكونوميست في تقرير لها حول تدفق الشركات الهندية إلى الدولة: دبي هي المكان المناسب لك، فعندما تقف في وسط سوق الميناء في ديرة، الذي يقع على بعد 1200 ميل عبر بحر العرب من مومباي، تمتلئ الممرات بأسماء شركات هندية تعمل في مختلف المجالات بدءاً من تجارة الذهب والتوابل وحتى المطاعم".

ويمتد اهتمام الشركات الهندية بالحضور في دبي إلى القطاع المالي، حيث ينشط بنك بارودا إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الهندية في تمويل التجارة والمشاريع.

ويعد سوق الميناء في دبي الطرف المرئي لشبكة واسعة ومتنامية من الشركات الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد دبي منفذاً حيوياً للشركات من الهند لمختلف أنحاء العالم ولتعزيز مبيعاتها في أسواق المنطقة والمناطق المجاورة.

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