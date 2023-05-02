130 مليون زائر دولي لدبي في 10 أعوام

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

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نجحت دبي في ابتكار نموذج فريد للتنمية السياحية، من خلال تبنّي استراتيجيات سباقة قائمة على التنوع والمرونة والابتكار في مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية، لتؤكد بالأرقام مكانتها على المتميزة كمدينة سياحية على الخارطة العالمية، إذ لامس عدد زوارها الدوليين في 10 سنوات 130 مليون سائح.

وأظهر رصد أجرته «البيان» لبيانات حركة السياحة الدولية القادمة إلى دبي خلال السنوات العشر الماضية، أن المدينة استقطبت أكثر من 129 مليون سائح دولي، على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع خلال عامي 2020 و2021، الناجمة عن أزمة كوفيد 19، وتسببت في إغلاق الأسواق الدولية وتوقف حركة السفر.

وفي ظل الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، تأتي أجندة دبي الاقتصادية D33، لتشكل انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، حيث تثبت البيانات دائماً أن دبي تواصل تحقيق الإنجازات، لتظهر أن عدد زوار دبي ارتفع من 11 مليون زائر في 2013، إلى 14.36 مليون زائر في 2022، ليقترب من مستويات أداء القطاع القياسية التي وصلت في 2019، قبيل الجائحة، إلى 16.73 مليون زائر من مختلف الأسواق الدولية.

وكشفت البيانات أن النمو في عدد الزوار رافقه نمو في حجم الطاقة الفندقية، حيث ارتفع عدد الفنادق خلال نفس الفترة من 84534 غرفة فندقية في 2013، إلى 146496غرفة بنهاية العام الماضي 2022. ونجحت دبي خلال الفترة من 2013 إلى 2022، في تعزيز مكانتها في أسواقها التقليدية، وكذلك تحقيق نمو قوي في المزيد من الأسواق الناشئة، كما واصلت تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وترحيباً بالزوار من مختلف أنحاء العالم.

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