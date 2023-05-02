«المركزي»: دبي تتصدر استمرارية نمو الطلب على تمويلات الأعمال

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تصدرت دبي استمرارية الطلب على تمويلات الأعمال في السوق المحلي خلال الربع الأول من 2023 وفق «استبيان التوجهات الائتمانية» الصادر عن المصرف المركزي أمس، الذي أوضح نمو الطلب على الاقتراض برصيد صافٍ بلغ «23.4+» مع استناد الطلب لعوامل إيجابية عدة، منها التوقعات النشطة للاقتصاد المحلي، وحركة سوق العقارات، وتنامي الاستثمارات في قطاع الأصول. وأوضح أن أكثر من 50.6% من الشركات العاملة بالدولة قد أوضحت وجود زيادة نسبية في طلبها على التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، فيما أكدت الشركات على نظرتها الإيجابية باستمرارية حركة الطلب على الاقتراض خلال الربع الثاني من العام.

وكشف رصد المركزي عن تركز أغلب طلب القروض التقليدية الممنوحة للشركات ثم الأفراد، وذلك في فئة المقيمين بالدولة مقابل زيادة معتدلة في الطلب على الاقتراض من جانب غير المقيمين، مقابل ذلك فإن توقعات استمرارية الطلب خلال الربع الثاني تستند إلى حركة نشطة من جانب الكيانات الكبرى تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم المؤسسات الحكومية.

ووفق توزيع الطلب على الاقتراض في قطاع الأعمال تصدرت شركات التجزئة وتجارة الجملة حركة الطلب خلال الربع الأول تلتهما الأنشطة الصناعية والتطوير العقاري في الوقت الذي تقود تلك القطاعات أيضاً توقعات الطلب خلال الربع الثاني إلى جانب أنشطة أخرى مثل النقل والتخزين وقطاع الاتصالات.

ولفت إلى نشاط طلب الأفراد على القروض الشخصية في معظم فئات التمويلات تصدرها السعي للحصول على البطاقات الائتمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض وغيرها.

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