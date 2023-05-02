الهند تسعى لصادرات بـ50 مليار دولار إلى الإمارات

المصدر: نيودلهي - رويترز

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قال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، أمس، إن بلاده تأمل في زيادة قيمة صادراتها إلى الإمارات إلى 50 مليار دولار بحلول 2026 - 2027.

وأضاف خلال فعالية في نيودلهي، أن الهند تأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة بين البلدين، الذي أدى إلى زيادة الواردات الهندية من الإمارات وزيادة صادرات بعض القطاعات الهندية إليها.

وأظهرت بيانات حكومية هندية أن صادرات قطاعي الآلات والمعدات الكهربائية والسيارات إلى الإمارات ارتفعت 32 و42 % على الترتيب على أساس سنوي بين أبريل 2022 ومارس 2023.

وتجاوزت الصادرات الهندية إلى الإمارات 31 مليار دولار بين أبريل 2022 ومارس 2023 بزيادة 11.2 % على أساس سنوي.

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