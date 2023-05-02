«بت أويسس» تحصل على ترخيص في دبي

المصدر: دبي - رويترز

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قالت شركة بت أويسس، وهي منصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مقرها الإمارات، أمس، إنها حصلت على أول ترخيص تشغيلي للمنتجات القابلة للتطبيق تحصل عليه شركة للوساطة والتجارة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وشُكلت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في مارس 2022 لتكون جهة تنظيمية لعالم الأصول الافتراضية الناشئ في الإمارة، إذ تسعى الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً لهذه الصناعة.

وأصبحت بت أويسس، التي حصلت على موافقة مؤقتة لبدء عملية الترخيص في مارس 2022، أول شركة للوساطة والتجارة تصل لمرحلة الترخيص التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

ووفقاً لموقع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لم تحصل أي شركة بعد على ترخيص منتج السوق الكامل.

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