17355 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي خلال 4 أشهر بنمو 35 %

المصدر: دبي - وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 17 ألفاً و355 حساباً جديداً للمستثمرين أول 4 أشهر من 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقابل 12 ألفاً و885 حساباً جديداً في نفس الفترة من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في أبريل الماضي و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى بواقع 4597 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 2984 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 1928 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1894 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 1484 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 1440 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 524 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في السوق وعددها 28 أكثر من 17.3 ألف صفقة في الأشهر الأربعة الأولى من العام على عدد 22.7 مليار سهم، بقيمة 50.2 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بحصة 24.7% أو 12.4 مليار درهم.

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