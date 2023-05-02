بلدية دبي تستعرض أبرز خدمات مرافقها الترفيهية في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك بلدية دبي في معرض «سوق السفر العربي» المقام حالياً في دبي، وتستعرض أبرز خدماتها في مجال الترفيه وتسهيل السياحة بما تضمه من حدائق ومرافق ترفيهية تحت إدارتها في الإمارة، وذلك انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تقدم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجميع سكان وزوار إمارة دبي.

والمعرض فرصة لاستعراض وإبراز أهم الخدمات والمرافق الترفيهية التي تقدمها وتديرها البلدية في مدينة عالمية رائدة في مجال السياحة والسفر والترفيه كدبي. ويأتي ذلك تحقيقاً لهدفها في جعل دبي المدينة الأكثر جاذبية وجـودة للحياة، عبر الاهتمام بتخطيط وإدارة وضمان استدامة مرافق وخدمات المدينة، بما يتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح الوجهة السياحية الأولى عالميا.

مرافق

وستعرض البلدية من خلال منصتها في سوق السفر العربي، العديد من المرافق العامة والترفيهية والمعالم التاريخية والمعاصرة التي تميز إمارة دبي، وتشمل، أسواق دبي التاريخية ومنها، سوق بر دبي، وسوق بر ديرة، حيث ستتاح الفرصة للزوار لاختيار إحدى الوجهتين، وخوض تجربة التجول في المسارات السياحية التي تسلط الضوء على محطات معينة في الجولة.

كما تضم المنصة تجربة لقيادة الدراجة الجبلية مماثلة لمضمار الدراجات الهوائية الجبلية في غابات حديقة مشرف الوطنية. ويتعرف الزوار خلال جولتهم في منصة البلدية على برواز دبي. وتقدم البلدية شرحاً عن دبي سفاري بارك، أحد المرافق الترفيهية البارزة في إمارة دبي.

وتبرز بلدية دبي من خلال المعرض جهودها مؤخراً بتعزيز السياحة والترفيه في الإمارة، عبر تجهيز شاطئين إضافيين للسباحة الليلية ضمن منطقة جميرا، وزيادة المساحة المخصصة للسباحة الليلية في شاطئ أم سقيم، وهذا ما سيوفر لمرتادي تلك الشواطئ إمكانية السباحة على مدار الساعة.

وتضم إمارة دبي أكثر من 13 سوقاً منها الأسواق القديمة والتاريخية، مثل: سوق ديرة وبر دبي، سوق الأثاث ومواد البناء، إضافة إلى عدد من الوجهات التاريخية كمتحف ساروق الحديد، ومركز جميرا الأثري، ومتحف البلدية ومركز الوثائق التاريخية. فيما يبلغ عدد الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة أكثر من 200 مرفق، و10 شواطئ في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز