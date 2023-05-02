«صحة دبي» تستعرض مبادرات جاذبة للسياحة الصحية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة الصحة بدبي في النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي لإبراز الخطط والجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة للسياحة الصحية.

وقال محمد المهيري مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة تستعرض بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال تواجدها في هذا الحدث العالمي حزمة من المبادرات والخيارات والباقات العلاجية والخدمات الصحية التي تشكل في تنوعها ومستواها المتميز فرصة استثنائية وتجربة استشفاء جاذبة للمرضى من مختلف دول العالم في ظل الموقع الجغرافي التنافسي لدبي الذي يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية، مشيراً إلى سهولة الوصول إلى هذه الخدمات عبر البوابة الإلكترونية (www.dxh.gov.ae) والتي تم تصميمها بالتعاون مع العديد من منشآت الرعاية الصحية المتميزة في الإمارة.

كما تستعرض الهيئة مبادرة «دبي في يوم واحد» التي توفر حزمة من باقات الفحوصات الطبية المتنوعة التي تقدمها المنشآت الصحية الرائدة في دبي، وضمن إجراءات سهلة وسريعة في عملية حجز المواعيد وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة التي تظهر نتائجها في غضون (24-48) ساعة كحد أقصى. وقال إن البرامج الفاعلة التي تتبناها دبي لتنشيط حركة السياحة الصحية أسهمت العام الماضي في استقطاب 674 ألف سائح صحي من مختلف قارات العالم شكلت دول آسيا نسبة 39 %، تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 22 % والدول العربية ودول مجلس التعاون بنسبة 21 %، حيث بلغت نفقاتهم الطبية أكثر من 992 مليون درهم، بزيادة 262 مليون درهم عن 2021.

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