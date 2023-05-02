«عزيزي» تستعد لإطلاق علامتها الفندقية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «عزيزي»، المطور الخاص، عن خططها لإطلاق علامة تجارية فندقية في الإمارات وخارجها، وذلك ضمن توسعها في قطاع الضيافة، وعينت الشركة مايكل زاغر في منصب الرئيس التنفيذي لعمليات الضيافة.

وتعتزم «عزيزي» تقديم علامتها التجارية العالمية الجديدة قريباً، وستقوم بموجبها بتطوير والاستحواذ على العقارات الفندقية التي ستمتلكها، وتعمل على إدارتها بعد ذلك.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يأتي هذا الإعلان، بعد فترة من الإعداد والاستعداد على نطاق واسع، ويعكس تركيزنا جميعاً في (عزيزي) على قطاع الضيافة في الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، التي تشهد تدفقاً كبيراً للزوار عاماً تلو الآخر، مع مواصلتها الحفاظ على مكانتها الرائدة عالمياً. وتوسعنا في قطاع السياحة، يمثل خطوة أساسية في إطار مهمتنا الشاملة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تقديم مشاريعنا المتخصصة في هذا المجال للأطراف المعنية في الإمارات وخارجها، إضافة إلى الإعلان عن المزيد منها في الوقت المناسب».

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