«سوق السفر» يدشن أجندة فعاليات «دبي التجاري العالمي» لشهر مايو

المصدر: دبي - البيان

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دشن سوق السفر العربي أجندة فعاليات شهر مايو في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تضم 14 فعالية من معارض ومؤتمرات متخصصة.

وبالتزامن مع فعاليات «سوق السفر»، انطلق أمس أيضاً في القاعة 8 بالمركز المعرض الدولي للملابس والمنسوجات الذي يستمر لغاية يوم غد 3 مايو.

وتشمل قائمة فعاليات شهر مايو في المركز أيضاً معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي، والمؤتمر العالمي الثاني للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية، ومعرض بناء وتجهيز المطارات، والقمة العالمية لقادة المطارات، و«انتجريت» الشرق الأوسط المتخصص في تكنولوجيا الصوت والصورة والوسائط الإعلامية.

كما يستضيف المركز المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات)، ومعرض الورق «بيبر أرابيا» ومعرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي، إلى جانب «سيملس» الشرق الأوسط المتخصص في مجال المدفوعات والتقنيات المالية. وتقام خلال الشهر فعاليات معرض ومؤتمر الطب الدقيق ومنتدى إيمرج للصحة والابتكار، ومعرض إندكس ومعرض الفنادق وعالم دبي للرياضة.

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