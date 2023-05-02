سوق دبي يحدد القواعد الخاصة بـ«الحساب المجمع»

المصدر: دبي - البيان

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كشف سوق دبي المالي عن القواعد الخاصة بالحساب المجمع، والتي سيتم إضافتها في الكتاب الثالث – قواعد العضوية والتداول وعقود المشتقات تحت المادة 11.

وأوضح السوق، في تعميم له أمس، أنه سيتم إضافة تعريفات إلى قاموس المصطلحات، كما سيتم تعديل أرقام أقسام ومواد لاحقة متعلقة بالحساب المجمع.

وأعلن سوق دبي المالي إطلاق خدمة حسابات التداول المُجمعة «Omnibus Accounts»، التي تفتح الباب أمام المتعاملين المؤهّلين للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق لصالح أكثر من مالك مُستفيد، وذلك عن طريق فتح حساب مُوحّد لحيازة الأوراق المالية وتداولها بالنيابة عن العديد من المُلاك المُستفيدين، ومن خلال رقم مستثمر واحد (NIN).

وأصدرت شركة دبي للإيداع، التابعة لسوق دبي المالي، القواعد المنظمة لخدمة حسابات التداول المُجمعة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 29 مارس. وبدأت في الوقت نفسه عملية تسجيل المؤسسات الاستثمارية المُؤهلة والمُهتمة بالتعامل من خلال هذه الآلية الجديدة.

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