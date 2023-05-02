«الشرق الأوسط للاتصالات» تستقبل طلبة إماراتيين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت مجموعة من الطلبة الإماراتيين من معهد دبي للتصميم والابتكار ة المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN)، التي تدير 15 شركة رئيسية متخصصة بالإعلان والتسويق والعلاقات العامة والإعلام بالمنطقة.

والتقى الطلبة خلال هذه الزيارة بالرئيس التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية غسان حرفوش، واستمعوا منه عن مزايا العمل في مجال الإعلان، واستفادوا من معرفته وخبرته الطويلة التي تزيد على 40 عاماً في هذا المجال. كما التقوا أيضاً بالرئيس التنفيذي لشركةFP7 McCann طارق مكناس، والرئيس التنفيذي لشركة Mullenlowe منير حرفوش، إلى جانب عدد من الممثلين عن الشركات الأخرى التابعة للشبكة.

وأكد غسان حرفوش التزام الشبكة بتطوير هذه المبادرة خلال المستقبل القريب والتخطيط للمزيد من الزيارات على مدار العام. كما كشف عن استعداد الشبكة لإطلاق برنامج للتدريب الوظيفي المؤقت للطلبة من المواطنين الإماراتيين سيتم الإعلان عنه لاحقاً هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز