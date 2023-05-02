«إشراق» تعيد شراء أسهم إضافية بـ 110 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» أمس، عن موافقة مساهميها على إعادة شراء أسهم إضافية بنسبة 7 % من أسهم الشركة، ضمن برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 110 ملايين درهم. ويأتي القرار على خلفية طلب من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، حيث أوصى المساهمون بزيادة توزيعات المساهمين عبر زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم بدلاً من توزيعات الأرباح النقدية. وسيتم الاحتفاظ بالأسهم التي يتم إعادة شرائها في الخزانة بالاستفادة من خصم سعر السهم الحالي مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة.

وتمتلك «إشراق» 93.06 مليون سهم في الخزانة. وفي إطار برنامج إعادة الشراء الحالي للشركة، قامت «إشراق» بإعادة شراء حوالي 70.5 مليون سهم منذ أغسطس 2022 بمتوسط سعر 0.4977 درهم، ما أدى إلى تحقيق مكاسب بالقيمة الدفترية قدرها 32.7 مليون درهم لمساهميها.

ووافق المساهمون أيضاً على تجديد خطط الشركة لإدراج أسهمها المزدوج في السوق المالية السعودية (تداول). وسابقاً، لم تكن الشركة قادرة على تنفيذ الإدراج المزدوج بسبب الخسائر المتراكمة في الميزانية العمومية للشركة بما لا يتناسب مع معايير السوق المالية السعودية. وبعد تخفيض رأس مال الشركة في يوليو 2022 وتحقيق صافي أرباح العام نفسه، تعتزم الشركة إحياء عملية الإدراج المزدوج. وستخضع عملية إعادة الشراء الإضافية إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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