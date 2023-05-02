14 سهماً تدعم تماسك مؤشر سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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وصل رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية في نهاية أولى جلسات مايو أمس، إلى نحو 3.42 تريليونات درهم. وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.8 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و619.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي عند مستوى 3538.05 نقطة، متراجعاً بنسبة طفيفة بنسبة لم تتجاوز 0.19 %، في أولى جلسات الأسبوع بفعل ارتفاع 14 سهما قادها سهم مصرف عجمان مرتفعاً 6.1 %. كما ارتفع أسهم بنك السلام- البحرين 7.56 % ليبلغ 1.28 درهم، والإمارات للمرطبات 2.05 %، وتعاونية الاتحاد 1.95 %، والخليج للملاحة 1.68 %. واستحوذ مصرف عجمان على النصيب الأكبر من التداولات، بسيولة 63.33 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً 33.76 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية»، بسيولة 29.42 مليوناً.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و277.63 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 1.49 مليار سهم عبر تنفيذ 78.25 ألف صفقة، بعد تداول 460.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.5 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9704.42 نقاط، منخفضاً بنسبة 0.86 %، وقفز سهم «بيانات» بالحد الأقصى 14.81% ليتصدر ارتفاعات السوق خلال جلسة الاثنين.

وارتفعت في السوق أسهم «بريسايت» 7.88 %، ومجموعة أغذية 3.9 %، والصير للمعدات 3.39 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.15 %، وزاد طيران أبوظبي 2.17 %، والجرافات البحرية 1.38 %، ودانة غاز 1.12%. واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 245.5 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي»، جاذباً 103.2 ملايين درهم، فيما بلغت سيولة «بريسايت» نحو 90.7 مليون درهم.

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