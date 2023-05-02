«الخليج للملاحة» ترفض إبراء ذمة مدققي الحسابات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عدم موافقة جمعيتها العمومية خلال اجتماعها الخميس الماضي على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما رفضت الجمعية العمومية للشركة الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعدم المصادقة عليه.

وأقرت الجمعية العمومية عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إضافة إلى استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها عملاً بأحكام المادة 302 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة أنها استكملت إجراءات بيع ناقلة المواد البتروكيماوية «جلف مشرف»، وذلك ضمن خطط الشركة التوسعية في تجديد وتحديث أسطول الشركة. وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أكدت الشركة أن السفينة كانت مشغلة في السوق الفورية وغير ملتزمة بعقود طويلة الأجل كباقي أسطول الشركة. وقالت: «عائدات البيع ستساهم في سداد بعض مديونيات الشركة، وتعزيز السيولة والربحية في الربع الثاني من العام».

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