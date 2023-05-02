مليار دولار صفقة تصدير بين «أدنوك للغاز» و«توتال إنرجيز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «أدنوك للغاز» بي إل سي، اتفاقية لتوريد الغاز لمدة ثلاث سنوات مع «توتال إنرجيز غاز آند باور»، التابعة لشركة «توتال انرجيز»، شركة الطاقة المتعددة الفرنسية، تقوم بموجبها «أدنوك للغاز» بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم. وتقدر قيمة الاتفاقية في ظل ظروف أسعار السوق الحالية بين 1إلى 1.2 مليار دولار.

وبموجب شروط الاتفاقية ستقوم «أدنوك للغاز»، بتزويد «توتال أنرجيز»، من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة» التابعة للأخيرة، الغاز الطبيعي المسال وتسليمه إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم. وتعكس هذه الاتفاقية قدرات «أدنوك للغاز» على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، والذي سيلعب دوراً محورياً خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالعقد في عام 2023 ويستمر حتى عام 2025، مما يعزز مكانة الشركتين كلاعبين رئيسيين في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وقال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تمثل الاتفاقية تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من شركات الطاقة العالمية الرائدة. كما تعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة بأسعار مرنة وتنافسية».

وقال ثوماس ماوريس، نائب رئيس أول للغاز الطبيعي المسال في شركة «توتال انرجيز»: «يسعدنا توقيع هذا العقد الذي يمتد لثلاث سنوات مع شريكنا الاستراتيجي، وتسهم هذه الأحجام الإضافية التي يوفرها هذه العقد في تعزيز وتوسعة محفظة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، ودعم قدرتنا على إمداد الأسواق الآسيوية، وتحقيق طموحنا في أن نكون الشريك المفضل لعملاء الشركة خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة».

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