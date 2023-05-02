غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شريك داعم لملتقى الاستثمار السنوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي بصفتها الشريك الداعم للملتقى، والذي تنطلق فعالياته من 8 حتى 10 مايو الجاري في أبوظبي، وينعقد الملتقى تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار».

وقال عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تنسجم مشاركتنا في ملتقى الاستثمار السنوي مع رؤيتنا الرامية إلى جعل أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال واستثمار المواهب بحلول عام 2025، والتي نلتزم بتحقيقها من خلال دعم السياسات وتبني نهج الابتكار والتحولات الرقمية.

وانطلاقاً من حرصنا على المساهمة بتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة نواصل في غرفة أبوظبي تعزيز الفرص الاستثمارية، وتسهيل تأسيس الأعمال في مختلف القطاعات، التي تشهد وتيرة نمو متسارعة، بما يضمن زيادة مستويات النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».

وقال محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «نتطلع إلى المشاركة بملتقى الاستثمار السنوي الذي سيستشرف ملامح مستقبلية واعدة للمشهد الاستثماري بالمنطقة والعالم، حيث ندرك في الغرفة أهمية مواكبة أحدث توجهات الاستثمار الذكي لترسيخ الابتكار».

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