«مشروع ريادي» يروّج للمشروعات الوطنية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أطلقت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب برأس الخيمة، مبادرة «مشروع ريادي» لخدمة المشروعات الوطنية الرائدة في الإمارة، وذلك انطلاقاً من دورها اللافت في دعم المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً منها على بناء شراكة مستدامة مع مشاريع الأعضاء بالمؤسسة لتعزيز حضورها كمشاريع رائدة في السوق . كما ياتي استكمالاً لدورها في متابعة مشاريع الأعضاء المنتسبين للمؤسسة وتسليط الضوء على الخدمات الريادية والأفكار المبتكرة ومنحها المزيد من الزخم.

واستعرض يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب المبادرة التي تتمثل في ملصق يحمل عبارة «مشروع ريادي»، تمنحه المؤسسة لمشروعات الأعضاء التي تنطبق عليها معايير الإبداع والابتكار، في ما تقدمه من خدمات أو منتجات، على أن يتم تثبيت هذا الملصق على واجهة المشروع ليعزز هوية وصورة نشاطه التجاري.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بمتابعة ميدانية لمشروعات الأعضاء المنتسبين للمؤسسة كافة وتقييمها عبر الخدمات المقدمة على أرض الواقع ومدى نجاح المشروع ومدى قدرة المشروع على الاستمرار، والتعرف على مقومات الابتكار والإبداع فيه، وما يميزه عن المشروعات المثيلة له في السوق.

وعليه وحين استيفاء هذه المعايير والمقومات كافة، ستقوم المؤسسة بمنح ملصق «مشروع ريادي» للمؤسسة، ليكون بمقام استحقاق وشهادة تؤكد تميز المشروع، وللمجتمع والسوق أن المشروع يُعد من المشروعات الوطنية الريادية في الإمارة.

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