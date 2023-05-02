مجموعة موانئ أبوظبي تعزز أسطولها البحري بـ8 سفن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، توسيع أسطولها البحري، وتعزيز عملياتها البحرية، من خلال شراء 5 ناقلات للبضائع السائبة، و3 ناقلات للنفط الخام. ويأتي ذلك بموجب اتفاقيات أبرمتها المجموعة أخيراً، في إطار خططها الرامية للتوسع العالمي الاستراتيجي، إضافةً إلى تعزيز ذراع عمليات الشحن البحري التابع للمجموعة.

وتشكل ناقلات البضائع السائبة الخمس، التي تم شراؤها بمبلغ 459 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «سيف باور تيك»، والتي جرى توقيعها أبريل 2022، لنقل البضائع العامة والبضائع السائبة الجافة بين ميناء الفجيرة، وبنغلاديش، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ووجهات عالمية أخرى.

كما يشكل شراء ثلاث ناقلات نفط خام، بقيمة إجمالية 496 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية لنقل النفط الخام على المستوى الدولي، لمدة سبع سنوات، تم توقيعها ديسمبر الماضي مع كازمورترانسفلوت «كي إم تي إف»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخية الوطنية للنفط «كاز موناي غاز».

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تواصل مجموعة موانئ أبوظبي العمل لإيجاد فرص جديدة، وإبرام اتفاقيات مُثمرة، تُسهم في تقديم حلول شاملة وفاعلة لمتعاملينا وشركائنا في قطاع الطاقة والقطاع البحري. ويُشكل توسيع أسطولنا اليوم عبر شراء 5 ناقلات للبضائع السائبة وثلاث للنفط الخام، علامة فارقة للقطاع البحري التابع للمجموعة، كما سيُمكّننا من تعزيز أعمالنا، وتزويدها بالأصول البحرية والخدمات اللوجستية المناسبة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد ضمن الأسواق التي ننشط فيها.

وبموجب الاتفاقية بين «كازموناي غاز»، ومجموعة موانئ أبوظبي، ستعزز الشركتان فرص التعاون بعدد من المشاريع، بما في ذلك تطوير أسطول لسفن المياه الضحلة، لدعم العمليات البحرية ببحر قزوين، وتطوير أسطول ناقلات النفط لدعم تصدير النفط الكازاخي. وتنص الاتفاقية بين«سيف باور تيك»، وشركة سفين فيدرز، التابعة للقطاع البحري بموانئ أبوظبي، على التعاون الوثيق للشركتين لتسهيل التجارة العالمية وخدمات الشحن على مدى 15 عاماً.

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