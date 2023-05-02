17.55 ألف رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 17.55 ألف رخصة صادرة ومجددة، والتي تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة وفي مقر الدائرة الرئيسي وفروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة. وشملت الرخص 1979 رخصة صادرة و15576 رخصة مجددة، وبنمو 3 % عن الفترة ذاتها من 2022.

ارتفاع ملحوظ

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، وأضاف أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة أخيراً.

وأوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أنه حسب النوع بلغت الرخص التجارية الصادرة والمجددة 11315رخصة، في حين بلغت الرخص المهنية الصادرة والمجددة 5198 رخصة، تلتها الرخص الصناعية الصادرة والمجددة بـ790 رخصة، ثم رخص اعتماد بـ252 رخصة صادرة ومجددة.

وأشار الخميري إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة. وقد شهدت بعض الأنشطة إقبالاً ملحوظاً خلال الربع الأول كان أبرزها، الوساطة في بيع العقارات وشرائها، بيع المجوهرات والمصوغات من الذهب، بيع وشراء العملات الأجنبية (محال الصرافة)، تنظيم مزاد السيارات المستعلمة، سبك مسبوكات المعادن الثمينة.

وأكد خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع أن ارتفاع الرخص جاء في ظل ما تشهده مدن المنطقة الوسطى والشرقية من حراك استثماري ملحوظ، مشدداً على أن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المنطقة كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي.

وقد أنجز مقر الدائرة الرئيسي 6455 رخصة صادرة ومجددة، وفرع الصناعية 7718 رخصة في حين جاء فرع المنطقة الوسطى بـ1824 رخصة، فيما كان عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع خورفكان 646 رخصة، بينما أنجز فرع كلباء 768 رخصة وفرع دبا الحصن 144 رخصة.

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