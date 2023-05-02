«أراضي دبي» تسهّل تسجيل الوحدات العقارية عبر اتفاقية مع «داماك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية توقيعها اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصبح بموجبها أول مطور عقاري في دبي يقدم خدمات التسجيل لجميع معاملات البيع بشكل مباشر.وقع الاتفاقية ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعقيل علي، نائب رئيس أول في داماك العقارية.

وقال ماجد المري: نؤكد التزامنا في الدائرة بعدم ادخار أي جهد من أجل الإطلاق المستمر للمبادرات، التي من شأنها توفير الخدمات السريعة وعالية الجودة للمتعاملين في سوق العقارات، ومن خلال هذه الشراكات المتخصصة، مثل اتفاقيتنا هذه مع داماك الاتفاقية، سنواصل العمل من أجل ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً بمجال الاستثمار العقاري والحوكمة والشفافية.

وقال عقيل علي: تسهم المبادرة الجديدة في تعزيز سرعة تخليص المعاملات لعملائنا.

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