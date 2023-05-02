600 مشارك في المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بدبي اليوم

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي اليوم فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة وتستمر حتى الغد.

وتقام دورة هذا العام تحت شعار «التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار». وتجمع فعاليات الحدث الذي يعتبر أكبر فعالية للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ممثلي المناطق الحرة من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد حيث من المقرر حضور أكثر من 600 من قادة ومسؤولي المناطق الحرة، وأهم الخبراء والمتخصصين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مستثمرين ورواد أعمال وممثلي أكثر من 70 دولة، لتكون هذه الدورة من بين الأكبر التي تنظمها المنظمة منذ تأسيسها.

أداء

وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تصريحات صحافية بمناسبة المؤتمر، إن أداء المناطق الحرة في دبي والإمارات بشكل عام تجاوز مستويات 2019 ما قبل «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن المناطق الحرة نجحت في استعادة طاقتها الكاملة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي والتجاري.

وأكد أن الإمارات تضم حالياً أكثر من 44 منطقة حرة تقدم أعلى مستوى من الخدمات وتمتلك بنية تحتية عالمية تسهم في تسهيل أعمال الشركات في مختلف القطاعات ومن جميع أنحاء العالم. وأشار الزرعوني إلى أن ثقة الشركات والمستثمرين لم تتغير تجاه المناطق الحرة في الدولة، بسبب الضريبة أو الأنظمة الجديدة، كونها ليست مواقع لتأجير المقرات أو المنشآت فقط، وإنما لتقديمها منظومة لوجستية وبيئة عمل متكاملة وسريعة الاستجابة ومرتبطة بمحيطها من الشركات المماثلة وبمرافق التصنيع والتصدير والاستيراد وجميعها معايير تهم الشركات والمستمرين. واستبعد حدوث تأثير سلبي على الشركات بسبب تطبيق الضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد يونيو 2023.

وقال: دبي نجحت في زيادة أعداد المناطق المنضوية تحت المنظمة العالمية للمناطق الحرة إلى أكثر من 1550 منطقة حرة من 140 دولة وتمثيل عالمي من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم، مشيراً إلى أن عدد المناطق الحرة عالمياً قد تضاعف خلال العامين الماضيين ويضم العالم حالياً نحو 4000 منطقة حرة تتواجد بها نحو 3 ملايين شركة يعمل بها أكثر من 70 مليون شخص.

مرحلة جديدة

وأضاف الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة قائلاً: نفخر بتنظيم هذا الحدث الذي سيكون نقطة انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة المنظمة مع استعدادها لدخول العام الأخير من العقد الأول على تأسيسها، حيث سنسعى من خلاله إلى إعادة بلورة استراتيجية المنظمة للسنوات الخمس المقبلة.

منظومة متكاملة

وأكد الزرعوني أن اختيار مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال اجتماعه العام الماضي الذي أقيم في جامايكا لإمارة دبي لاستضافة المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والتي تعتبر المقر الرسمي لها، جاء ليعكس قيمة الحدث وأهميته الاستراتيجية، ولما قدمته الإمارة لقطاع المناطق الحرة من الخبرات والإمكانات والمعارف، ما أسهم في تطور المنطقة الحرة كمفهوم لمنظومة اقتصادية متكاملة.

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