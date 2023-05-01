دناتا للسفريات تتطلع إلى مزيد من التوسع عالمياً خلال مشاركتها في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «مجموعة دناتا للسفريات»، أعرق مقدّم لخدمات السفر في دولة الإمارات، في معرض سوق السفر العربي بجناح مصمم لعرض الطيف الكامل لصناعة السفر في الدولة في عام 2023، من عوامل الجذب إلى خدمات المطارات وغير ذلك. ويعكس تصميم الجناح الجديد قدرات «مجموعة دناتا للسفريات» المتزايدة لتلبية الطلب المحلي والدولي المستمر على السفر، وخططها هذا العام لتوسيع انتشارها وتواجدها عبر العالم.

يقع جناح «مجموعة دناتا للسفريات» في ركن الشرق الأوسط، ويرحب بممثلي الصناعة من مختلف الأسواق العالمية، حيث تركز علاماتها التجارية على خطط لتقريب خدمات السفر في دبي من العالم. وسوف يكشف فريق الشركة النقاب عن تفعيل مبتكر يمكّن الزوار من تحديد أفضل السبل للشراكة مع المجموعة لتلبية متطلبات واحتياجات محددة متعلقة بالسفر.

وقال جون بيفان، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: «نفخر بمساهمتنا الرئيسية في تنمية قطاع السفر على مدى أكثر من 60 عاماً، وتتمثل استراتيجيتنا في مواصلة التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، ويسعدنا أن نرحب بممثلي صناعة السفر العالمية في جناحنا في سوق السفر العربي».

المغامرات العربية

يضم جناح مجموعة دناتا للسفريات شركة «المغامرات العربية»، الرائدة في إدارة الوجهات والتي تنظم الجولات السياحية ورحلات السفاري في الدولة. وفي إطار تطوير العلامة التجارية، تعرض «المغامرات العربية» عربة ملونة حديثة تعمل على الكثبان الرملية، كما تتطلع إلى التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2023، مع نمو السياحة إلى الوجهات الإقليمية واستمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كأفضل خيار لحجوزات السفر متعددة المراكز في المنطقة وخارجها.

يالاغو

تستعرض «يالاغو»، الشركة المتخصصة العالميين في البرامج الترفيهية الأسرع نمواً في العالم، خطط النمو الدولية، بما في ذلك توسيع فرقها ومخزون أماكن الإقامة العالمية. وتهدف «بريوهب priohub»، سوق الجذب السياحي الرقمي بين الشركات، و«غولد ميدال Gold Medal»، أكبر شركة شاملة للسفر في الشرق الأوسط، إلى التواصل مع العملاء والموردين المحليين والدوليين، في إطار خطط النمو لعام 2023.

مرحبا

خدمة الاستقبال والمساعدة في عمليات المطار في دناتا، وتعرض تجربة صالتها العالمية الحائزة جوائز، إلى جانب خدمة «دوبز DUBZ» المدعومة من دناتا لإنجاز إجراءات السفر في المنزل وتوصيل الأمتعة وغيرها من الخدمات التي تضمن تجربة مطار أكثر سلاسة.

وسوف يتواجد ممثلون عن «مجموعة دناتا» في الجناح للالتقاء بشركاء الصناعة والعملاء، في حين يعرض أعضاء فريق مجموعة دناتا للسفريات بعض الأفكار والخبرات في جلسات متخصصة خلال المعرض، إذ تتحدث ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات» في جلسة يوم 3 مايو عن نجاح السياحة في دولة الإمارات على مدى 30 عاماً ومستقبلها. كما يتحدث في اليوم ذاته جيسون هوبر، رئيس الحلول الرقمية في إدارة دناتا للسفريات، في جلسة تنظمها «سابري» لأنظمة السفر، وموضوعها «الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على السفر في عام 2023 وما بعده».

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