إعمار للضيافة تفتتح 8 فنادق في المنطقة حتى 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، شركة التطوير العقاري في قطاع الضيافة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، عن إطلاق مجموعة من مشاريع الضيافة ومفاهيم المأكولات والمشروبات، والمقرر افتتاحها بين عامي 2023 و2024، وذلك خلال الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي، التي تقام حالياً في دبي، وتستعد المجموعة لإضافة 8 مشاريع فندقية جديدة إلى محفظتها من العقارات الفاخرة، بما في ذلك فنادق العنوان جبل عمر في مكة المكرمة وفيدا دبي مول وفيدا شاطئ الخور وبالاس دبي كريك هاربر، والعنوان مراسي منتجع الشاطئ في مصر، ومنتجع فيدا مارينا ونادي اليخوت بمنطقة المراسي في مصر، إلى جانب فندق فيدا الجادة ومشروع فيدا رزيدنسز كايرو جيت للشقق الفندقية، وتأتي مشاريع التوسع الجديدة في إطار النجاح الكبير والمستمر، الذي تحققه إعمار، مع استراتيجيتها التي تتمحور حول التطوير والنمو.

وقال المتحدث باسم مجموعة إعمار للضيافة تعليقاً على هذا الموضوع: «يسرنا المشاركة في معرض سوق السفر العربي من جديد، ونتطلع قدماً إلى رسم ملامح مستقبل الضيافة، بالتعاون مع القادة والخبراء في القطاع، كما يسعدنا الإعلان عن توسيع محفظة إعمار للضيافة، لتشمل وجهات رئيسية جديدة، بما في ذلك منطقة مراسي في مصر ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة في ميناء خور دبي في دولة الإمارات، انسجاماً مع الازدهار، الذي يشهده قطاع الضيافة في جميع هذه الدول والمناطق، وشهدنا نمواً كبيراً في معدلات الإشغال ضمن جميع عقارات المجموعة، ابتداءً من 60% عام 2021 إلى 65% عام 2022 ووصولاً إلى 74% حتى اليوم من عام 2023، وتهدف المجموعة من خلال توسيع محفظتها إلى الترحيب بالسياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، تماشياً مع ارتفاع الطلب على قطاع الضيافة في المنطقة».

المشاريع الجديدة

تشمل قائمة المشاريع الجديدة للمجموعة فندق العنوان جبل عمر في مكة المكرمة، الذي يمثل أول فندق لمجموعة إعمار للضيافة في المملكة العربية السعودية، ويعد الفندق إضافة مهمة لمحفظة إعمار من الفنادق الفاخرة، حيث تشتهر المملكة بكونها مركزاً متنامياً للضيافة، مما يوفر للمجموعة فرصة مثالية للدخول في سوق الضيافة السعودية، وتتميز العنوان للفنادق والمنتجعات بتوفير تجارب فاخرة ومتفردة وفق أرقى المستويات العالمية في جميع وجهات العلامة، مما يجعل الفندق الجديد إضافة بارزة لمشهد الضيافة في مكة المكرمة.

كما تعتزم المجموعة توسيع محفظتها الحالية من الفنادق والمنتجعات، لتشمل أيضاً فندق العنوان مراسي منتجع الشاطئ ومنتجع فيدا مارينا ونادي اليخوت في مراسي، المقرر افتتاحهما في مصر خلال عام 2023، وتخطط إعمار كذلك لإضافة وجهتين جديدتين إلى محفظة علامة فيدا، خلال عام 2024، وهما فندق فيدا الجادة في الشارقة ومشروع فيدا رزيدنسز كايرو جيت للشقق الفندقية في مصر. وتستعد المجموعة لافتتاح فندق فيدا دبي مول، الذي يمثل إضافة بارزة لمحفظة علامة فيدا للفنادق والمنتجعات المعروفة بمجموعتها الفندقية العصرية في دولة الإمارات، ويتميز الفندق الجديد بموقعه المجاور لدبي مول في قلب الإمارة وتصميمه الداخلي الأنيق، كما يضم مجموعة واسعة من الغرف والأجنحة والمطاعم والخيارات السكنية، ومن المتوقع استكمال المشروع منتصف عام 2023.

ميناء خور دبي

وتعتزم مجموعة إعمار للضيافة افتتاح فندقي بالاس دبي كريك هاربر وفيدا كريك بيتش في ميناء خور دبي خلال العام الجاري، سعياً لتعزيز حضور المجموعة في هذا الموقع الجديد، الذي يزخر بوجهات الضيافة ومفاهيم المأكولات والمشروبات والمشاريع السكنية، مما يرفع العدد الإجمالي لفنادق المجموعة في هذه المنطقة إلى أربعة فنادق، إلى جانب فيدا كريك هاربر والعنوان جراند كريك. ويأتي تركيز المجموعة على مشروع ميناء خور دبي نظراً للشهرة الواسعة، التي اكتسبها بسرعة بفضل عناصر الجذب التي يقدمها للسياح والسكان المحليين على حد سواء، والتي تتمثل في موقعه المثالي، وإطلالته الخلابة على أفق الإمارة، ومياه خور دبي المتلألئة.

مفاهيم مبتكرة للضيافة

تعمل مجموعة إعمار للضيافة على تطوير مجموعة من المطاعم ومفاهيم المأكولات والمشروبات المميزة، حيث أعادت افتتاح مطعم أتموسفير في الطابق 122 من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، في وقت سابق من العام الحالي، لمنح الضيوف تجارب فاخرة لتناول الطعام بين أحضان الغيوم. كما أعادت إعمار افتتاح ثيبتارا، المطعم التايلاندي الشهير في دبي، والموجود في فندق بالاس وسط المدينة، إضافة إلى مطاعم أخرى بارزة، تشمل ردهة المسبح لوما في فندق العنوان جراند كريك هاربر؛ وركن ساليا للمأكولات البحرية والمشاوي الذي يقع أسفل الجبال على ساحل الفجيرة. وتستعد مجموعة إعمار لافتتاح مطعم أموا المرتقب، الذي يجمع بين تجارب الطهو واللمسات الفنية، في إطار سعيها المستمر لتقديم المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات، والارتقاء بتجارب الضيوف على مستوى قطاع الضيافة.

مبادرات الاستدامة

وأضاف المتحدث باسم مجموعة إعمار للضيافة قائلاً: «تكرس دولة الإمارات عام 2023 باعتباره عام الاستدامة، وأود بالنيابة عن مجموعة إعمار للضيافة أن أشكر الجهود الجبارة، التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز جوانب الاستدامة البيئية في منشآتنا قدر الإمكان، وأرى أنه من مسؤوليتنا أن نكون أكثر وعياً حول مدى تأثيرنا على البيئة بصفتنا رواداً في قطاع الضيافة، لذا عملنا على اعتماد مجموعة من الإجراءات والحلول البيئية لتعزيز جوانب الاستدامة في فنادقنا ومنتجعاتنا. ونؤكد حرص المجموعة المستمر على مراعاة معايير الاستدامة عند افتتاح كل منشأة جديدة، إذ نعتبر ذلك عاملاً أساسياً للتطور والنمو».

وتدعم مجموعة إعمار للضيافة جميع المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، للوصول إلى مستقبل مستدام، تماشياً مع زيادة الحاجة للوعي البيئي في الوقت الحالي، الذي أصبح أيضاً توجهاً رئيسياً في قطاع الضيافة. كما تحرص المجموعة على تدريب موظفيها وتنسيق جميع عملياتها، بما يحقق الأهداف المرجوة، وتهدف مجموعة إعمار للضيافة من خلال توسيع محفظتها إلى إحداث تأثير مزدوج، والذي يتمثل بتعزيز نموها، ودعم مصالحها الاقتصادية مع الارتقاء بالجوانب البيئية.

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