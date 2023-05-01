2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم منها 52 مبايعة أراض بقيمة 312.34 مليون درهم و504 مبايعات شقق وفلل بقيمة 1.46 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 594.38 مليون درهم منها 31 رهن أراض بقيمة 281.96 مليون درهم و102 رهن فلل وشقق بقيمة 312.42 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 206 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 110 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 225.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 153 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الاولى بقيمة 26 مليون درهم.

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