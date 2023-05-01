"قضاء أبوظبي": تجديد الضمان الصحي واستمرار تسكين العمال لحين انتهاء قضاياهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، اتخاذها خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على حزمة مبادرات، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وجذب واستقطاب العمالة.

ونوهت اليوم (الاثنين) بأن القرارات الاستباقية التي تم إقرارها، تشمل اعتماد دائرة الصحة بأبوظبي آلية لتجديد الضمانات الصحية للعمال، دون حاجة إلى انتظار حكم أو قرار من المحكمة في هذا الشأن، موضحة أنه وبعد ورود طلبات من العمال، بتجديد ضماناتهم الصحية، شرعت دائرة القضاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، في وضع تلك الآلية بما يسهم في تجديد الضمان الصحي للعمال إلى حين انتهاء قضاياهم العمالية.

وأوضحت الدائرة أن محكمة أبوظبي العمالية، تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص على الزامية تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكناتهم وعدم إخلائها من العمال لحين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية.

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