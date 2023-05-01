دبي تستضيف مهرجانات وفعاليات مميزة خلال مايو

المصدر: وام

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تستضيف دبي خلال شهر مايو الحالي مجموعة مميزة من المهرجانات والأحداث والفعاليات المميزة منها "مهرجان دبي للكوميديا" و"مهرجان دبي للمأكولات" و"الحفل الموسيقي لأميرات ديزني" وغيرها من الحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية.

ويستعرض "مهرجان دبي للمأكولات" في دورته العاشرة - التي انطلقت 21 أبريل وتستمر حتى 7 مايو الجاري - فنون الطهي المختلفة حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة ومحدودة الإصدار إضافة إلى جولات طعام برفقة الخبراء وحصص طهي بإشراف أبرز الطهاة وجلسات احتفالية مميزة.

ويحتفي المهرجان بفنون الطهي ويسلط الضوء على أشهى الأطباق لدى المطاعم الفاخرة إلى جانب المأكولات الشعبية .. كما تقام خلال المهرجان فعالية "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" من" e&"على شاطئ جميرا لتقدم تجارب طعام متنوعة وأجواء ترفيهية وعروض خاصة في العديد من المطاعم وغيرها من العروض المميزة.

ويقدم الموسيقى الروسي الشهير دينيس ماتسويف يوم 4 مايو في "دبي أوبرا" سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية مع أجمل روائع "موتسارت" و"بيتهوفن" و"تشايكوفسكي" و"رخمانينوف" بأسلوب ارتجالي مميز ، كما يقدم الفنان جورج وسوف إلى جانب فنان البوب ​​اللبناني آدم يوم 5 مايو في "دبي أوبرا" حفلا غنائيا .

وتزامناً مع احتفال شركة "ديزني" بمائة عام من العجائب يقام الحفل الموسيقي "أميرات ديزني" يومي 6 و7 مايو في "كوكاكولا أرينا" مع أكثر من 30 أغنية كلاسيكية شهيرة من "ديزني".

وينطلق "مهرجان دبي للكوميديا" في الفترة من 12 وحتى 21 مايو الجاري والذي جمع على مدار سنواته السابقة عدداً كبيراً من النجوم العالميين والمحليين حيث تشمل قائمة المشاركين هذا العام نجوم الكوميديا سوشي مانجو وستيوارت تايلور وجيمي كار دارا أو برين وذاكر خان وجيم جيفريس ورافي باستوس وأميت تاندون وجون أشقر والثنائي جوان ماكنالي وفوغ ويليامز وذلك على أبرز مسارح المدينة مثل "كوكاكولا أرينا" و"دبي أوبرا" ومسرح "مول الإمارات" و"موفنبيك جي بي آر".

ولمحبي موسيقى "الأفرو" و"الهاوس" يقام حفل "الدي جي" العالمي "بلاك كوفي" من جنوب أفريقيا في قاعة "وايت دبي" الجديدة في ميناء دبي يوم 26 مايو.

ويقام عرض فني بعنوان "بيتر بان على الجليد" - الذي يجسد أحداث القصة الكلاسيكية للكاتب "جي غم باري"- على خشبة مسرح "ذا ثياتر" في "مول الإمارات" وذلك في الفترة من 26 حتى 28 مايو .

كما يقام العمل الفني الشهير عالمياً " BJORN AGAIN "-الذي يضم أشهر مقطوعات فرقة" ABBA " السويدية - على مسرح "دبي أوبرا" يوم 26 مايو.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ32 لتأسيسه سيضم "سباق القفال للمسافات الطويلة" أكثر من 100 مشارك على متن قوارب شراعية ضخمة بطول 60 قدماً تنطلق من "صير بو نعير" وصولاً إلى دبي وذلك يوم 20 مايو حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الشاطئية في خيمة قرية القفال خلال هذا السباق الذي يعد من أبرز الفعاليات التي تحيي تاريخ دولة الإمارات البحري وتقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بمشاركة متنافسين إماراتيين يحملون إرث أجدادهم.

ويمكن للجمهور الإطلاع على الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي وكذلك تطبيق الهاتف الذكي.

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