غرفة دبي العالمية تشارك في معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة في لندن

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة المنعقد يومي 26 و27 أبريل في لندن.

يتم تنظيم المعرض سنوياً في مدينة لندن، ويستقطب أبرز تجار التجزئة من ذوي الفكر الاستشرافي وروّاد الابتكار التكنولوجي في المملكة المتحدة وأوروبا، بغرض التواصل والتعلم واستكشاف أحدث التوجهات في قطاع التجزئة، واستعراض أحدث الابتكارات التي ترتقي بمكانة القطاع.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر دبي واحدة من أكثر أسواق التجزئة جاذبيةً في المنطقة، ويقدم هذا القطاع الحيوي مساهمة بارزة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تجاوزت نسبتها 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022».

وأضاف لوتاه: «تواصل الغرفة دعم أعضائها في الوصول إلى المنصات المهمة مثل معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة المُقام في لندن، بهدف إثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث التوجهات والفرص في قطاع البيع بالتجزئة».

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض 7 ممثلين لشركات التجزئة في دبي لعرض تجاربهم. وقام أعضاء الوفد بجولة في المعرض وشاركوا في فعالياته المختلفة، التي شملت حضور المؤتمرات التي استعرضت رؤى أبرز مفكري القطاع، والاجتماعات بين الشركات، والحوارات الملهمة حول موضوعات التكنولوجيا.

وعقد أعضاء الوفد 50 اجتماع أعمال ثنائي مع مشاركين في المعرض لبحث فرص التعاون والشراكات الثنائية. ويندرج إرسال هذه البعثة التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة مختارة.

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