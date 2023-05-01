1.1 مليار درهم صادرات الصناعات الكيماوية لأعضاء غرفة رأس الخيمة 2022

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشف تقرير أصدره قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل تطور ملحوظ في حجم صادرات منتجات الصناعات الكيماوية لأعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال العام الماضي، بقيمة مليار و159 مليون درهم، وبنسبة وصلت إلى 17 %، من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة لعام 2022.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، بلغ عدد الشركات المصدرة لمنتجات الصناعات الكيماوية من أعضاء غرفة رأس الخيمة 157 شركة، حيث يشارك أعضاء الغرفة بشكل فاعل في تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات لبضائع جديدة، مع التركيز على توفير منتجات عالية الجودة.

وأضاف: عند استعراض أقسام البضائع لصادرات أعضاء الغرفة من الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي، نجد أن منتجات الصيدلة تتصدر باقي أقسام الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 542 مليون درهم، وبحصة بلغت 47 % من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.

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